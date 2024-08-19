СМИ: ФРГ сосредоточила расследование дела о «Северных потоках» на Украине

Полиция и прокуратура Германии сосредоточили расследование диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» на высокопоставленных украинских чиновниках. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет газета, сосредоточение внимания на украинских высокопоставленных чиновниках вызывает вопросы, особенно учитывая, что Германия является ключевым поставщиком оружия для Киева.