СМИ: ФРГ сосредоточила расследование дела о «Северных потоках» на Украине
Полиция и прокуратура Германии сосредоточили расследование диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» на высокопоставленных украинских чиновниках. Об этом сообщает Bloomberg.
Как пишет газета, сосредоточение внимания на украинских высокопоставленных чиновниках вызывает вопросы, особенно учитывая, что Германия является ключевым поставщиком оружия для Киева.
Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что немецкое расследование по делу о подрывах на газопроводах «Северный поток» сосредоточено на бывшем главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном и его помощниках.
Согласно изданию, ЦРУ якобы настоятельно советовало президенту Владимиру Зеленскому отменить план диверсии, на что Зеленский согласился, но Залужный его проигнорировал. WSJ также утверждало, что идея подрыва газопроводов якобы возникла у украинских офицеров в состоянии алкогольного опьянения, передает «Радиоточка НСН».
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