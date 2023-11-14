СМИ: В Германии призвали выдворить из страны «беженку Меркель» за антисемитизм

По данным издания, причиной размещённый девушкой в соцсетях пропалестинский лозунг «от реки до моря Палестина будет свободна», который предполагает захват территорий Израиля с целью объединения сектора Газа с Палестиной.

Депутат бундестага Экхардт Реберг заявил, что в Германии много людей, «обманным путём получивших гражданство через натурализацию», но не разделяющих её демократических ценностей, поэтому их следует лишить немецкого паспорта.

«Для антисемитов и сторонников ХАМАС нет немецких паспортов. Немецкое гражданство может быть предоставлено только тем, кто убедительно поддерживает право Израиля на существование», - добавил лидер фракции консерваторов в бундестаге Торстен Фрай.

В 2015 году Ангела Меркель, занимавшая тогда пост канцлера Германии, рассказала Рим Сахвиль, что страна не может принять всех палестинцев, находящихся в ливанских лагерях для беженцев. После этого общественность обратилась к властям с просьбой продлить семье палестинки разрешение на пребывание в ФРГ, а Сахвиль окрестили «беженкой Меркель». По данным Bild, в 2023 году девушка получила немецкий паспорт.

Ранее официальный представитель МВД ФРГ Мемет Ата заявил, что немецкими властями будут пресекаться попытки организовывать акции в поддержку движения ХАМАС, а лицам без немецкого гражданства, участвующим в подобных демонстрациях, будет грозить высылка из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

