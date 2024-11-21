С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с новогодними подарками

В сообщении говорится, что ракета выведет на околоземную орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-29», который должен пристыковаться к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС) в 17:36 мск 23 ноября.

Отмечается, что на станцию будут доставлены более тонны сухих грузов для экипажа и систем станции, более 800 кг топлива для дозаправки, 420 кг питьевой воды.

Также «Прогресс» доставит на МКС аппаратуру и материалы для экспериментов, а также новогодние подарки для космонавтов от родных и близких.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что орбиту МКС увеличили примерно на 800 м из-за угрозы столкновения с космическим мусором, сообщает RT.

