СМИ: В Германии намерены объявить локдаун для невакцинированных от COVID-19

Власти Германии намерены ввести новый локдаун. Однако на этот раз жесткие коронавирусные ограничения коснутся только тех, кто не вакцинировался от COVID-19. Об этом сообщает издание Bild. Источник не приводит каких-либо подробностей, однако, по имеющейся информации, непривитых «не будут никуда пускать». Источник издания подчеркивает, что всеобщие ограничительные меры не требуются, когда достаточная часть населения сделала прививку от коронавируса.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель напомнила об опасной ситуации с COVID-19 в стране. Она призвала граждан соблюдать все ограничительные меры, а также напомнила о необходимости привиться от коронавируса в кратчайшие сроки.