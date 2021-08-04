Признайте «Спутник V»! Турагентства назвали главное условие для полетов в Европу
Президент Союза туристических агентств Сергей Голов считает, что полностью восстановить международный туризм на данный момент невозможно.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) выступила с предложением восстановить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии. В ассоциации отметили, что, несмотря на все усилия на всех континентах, ковидный кризис все еще продолжается. В связи с этим мировому туристическому сообществу предлагается признать тот факт, что пандемия COVID-19 стала частью реальности, и возобновить взаимные поездки. По мнению АТОР, этому поможет разработка и признание унифицированных правил въезда для невакцинированных и переболевших туристов, а также внедрение стандартов Safe Travel.
Заявления АТОР ни к чему не приведут, подобное решение могут принимать только руководства стран, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку, заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Странно, что такие вопросы решает Ассоциация. С предложением можно, конечно, выступить, но на сегодняшний момент только руководства стран могут ответить на это. Я думаю, что по мере возможностей, естественно, нужно открывать границы для того, чтобы и мы, и они на условиях паритета могли путешествовать. Но в первую очередь состояние внутри страны на это должно влиять», - отметил он.
По словам Голова, внедрение стандартов Safe Travel важно, но и это на сегодняшний день кажется лишь перспективой, так как большинство стран не признают российскую вакцину.
«Вакцинация стоит на первом месте, также есть необходимость принятия на международном уровне нашей вакцины, поскольку многие страны ее не принимают, и тогда для нас эта страна становится закрытой», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом президент Союза туристических агентств подчеркнул, что ценообразование в отрасли во время пандемии напрямую зависит от типа авиасообщения, доступного для той или иной страны.
«Цены уменьшаются, когда страна открывается. Если есть регулярная авиаперевозка, то цена высокая, если страна открывает свои границы для всех желающих туристов, то туроператоры формируют турпакеты и используют чартерные перевозки, тогда цены становятся ниже», - добавил Голов.
В августе россияне смогут отдохнуть без ПЦР-тестов и вакцинации не только на внутренних курортах, но и отправиться в зарубежные страны. Об этом РИА Новости рассказали представители отрасли.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Два человека погибли при столкновении поездов в Чехии
- Братья Коэны больше не будут снимать фильмы вместе
- В ЦБ назвали способ борьбы с телефонными мошенниками
- Установлена личность террориста, угрожавшего взорвать гранату в кабмине Украины
- В России за сутки выявили 22 589 новых случаев COVID-19
- Диетолог назвала продукт для крепкого и здорового сна
- Кардиолог рассказал о ранних симптомах высокого уровня холестерина
- Умер посол Сербии в России
- В МВД рассказали о главных ошибках на экзамене
- СМИ: В Германии намерены объявить локдаун для невакцинированных от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru