Признайте «Спутник V»! Турагентства назвали главное условие для полетов в Европу

Ассоциация туроператоров России (АТОР) выступила с предложением восстановить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии. В ассоциации отметили, что, несмотря на все усилия на всех континентах, ковидный кризис все еще продолжается. В связи с этим мировому туристическому сообществу предлагается признать тот факт, что пандемия COVID-19 стала частью реальности, и возобновить взаимные поездки. По мнению АТОР, этому поможет разработка и признание унифицированных правил въезда для невакцинированных и переболевших туристов, а также внедрение стандартов Safe Travel.

Заявления АТОР ни к чему не приведут, подобное решение могут принимать только руководства стран, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку, заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Странно, что такие вопросы решает Ассоциация. С предложением можно, конечно, выступить, но на сегодняшний момент только руководства стран могут ответить на это. Я думаю, что по мере возможностей, естественно, нужно открывать границы для того, чтобы и мы, и они на условиях паритета могли путешествовать. Но в первую очередь состояние внутри страны на это должно влиять», - отметил он.