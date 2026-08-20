Россиянам разъяснили правила смягчения налоговых штрафов с 1 сентября

Она указала, что при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф могут уменьшить не менее чем в два раза, но не более чем в 10 раз. При этом снижение не будет автоматическим. Об освобождении от ответственности речь также не идёт.

«Воспринимать новые нормы как повод менее внимательно относиться к уплате налогов не стоит... Новые правила создают более справедливый механизм учёта жизненных обстоятельств», — отметила эксперт.

Волкова добавила, что после вступления в силу новых норм ключевое значение будет иметь не сам факт сложной жизненной ситуации, а возможность подтвердить её документально.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылать запросы трудоспособным, но официально безработным гражданам, приобретающим дорогостоящее имущество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

