Россиянам разъяснили правила смягчения налоговых штрафов с 1 сентября
Изменения в Налоговый кодекс, вступающие в силу с 1 сентября 2026 года, позволят снизить штраф за налоговое правонарушение. Об этом «Газете.Ru» заявила финансовый эксперт, гендиректор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова.
Она указала, что при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф могут уменьшить не менее чем в два раза, но не более чем в 10 раз. При этом снижение не будет автоматическим. Об освобождении от ответственности речь также не идёт.
«Воспринимать новые нормы как повод менее внимательно относиться к уплате налогов не стоит... Новые правила создают более справедливый механизм учёта жизненных обстоятельств», — отметила эксперт.
Волкова добавила, что после вступления в силу новых норм ключевое значение будет иметь не сам факт сложной жизненной ситуации, а возможность подтвердить её документально.
Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылать запросы трудоспособным, но официально безработным гражданам, приобретающим дорогостоящее имущество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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