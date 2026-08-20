Путин назвал обретение мощей князя Дмитрий Донского чудесным событием

Обретение мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского - это чудесное событие. Как пишет RT, об этом заявил российский президент Владимир Путин.

Мощи Дмитрия Донского обнаружили в Архангельском соборе Кремля

«Удивительная, уникальная находка... Это только укрепляет все самые значимые основы нашей истории», - указал он во время посещения Архангельского собора Московского Кремля.

Также глава государства рассказал, что общался с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом по поводу обретенных мощей и знает о его планах, согласно которым частицы мощей будут находиться в храмах русской церкви.

Ранее игумен, кандидат богословия Иов (Чернышев) заявил, что местонахождение мощей Дмитрия Донского никогда не было тайной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мощи СвятогоРПЦВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры