Путин назвал обретение мощей князя Дмитрий Донского чудесным событием
Обретение мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского - это чудесное событие. Как пишет RT, об этом заявил российский президент Владимир Путин.
«Удивительная, уникальная находка... Это только укрепляет все самые значимые основы нашей истории», - указал он во время посещения Архангельского собора Московского Кремля.
Также глава государства рассказал, что общался с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом по поводу обретенных мощей и знает о его планах, согласно которым частицы мощей будут находиться в храмах русской церкви.
Ранее игумен, кандидат богословия Иов (Чернышев) заявил, что местонахождение мощей Дмитрия Донского никогда не было тайной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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