СМИ: Сорванная встреча Зеленского и Трампа стала ударом для Украины

По данным издания, это еще одно доказательство того, что Вашингтон думает и действует в этом кризисе иначе, чем европейцы. Неожиданное возвращение Трампа в Вашингтон до завершения саммита — это послание Украине, которое говорит, что конфликт отодвигается для США на второй план.

Встреча Зеленского и Трампа должна была состояться 17 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

