СМИ: Сорванная встреча Зеленского и Трампа стала ударом для Украины
18 июня 202504:31
Несостоявшаяся встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского на полях G7 в Канаде стала ударом для Киева, сообщает Berliner Zeitung.
По данным издания, это еще одно доказательство того, что Вашингтон думает и действует в этом кризисе иначе, чем европейцы. Неожиданное возвращение Трампа в Вашингтон до завершения саммита — это послание Украине, которое говорит, что конфликт отодвигается для США на второй план.
Встреча Зеленского и Трампа должна была состояться 17 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru