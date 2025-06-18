СМИ: Сорванная встреча Зеленского и Трампа стала ударом для Украины

Несостоявшаяся встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского на полях G7 в Канаде стала ударом для Киева, сообщает Berliner Zeitung.

Зеленский заявил, что переговоры о территориях может вести только он

По данным издания, это еще одно доказательство того, что Вашингтон думает и действует в этом кризисе иначе, чем европейцы. Неожиданное возвращение Трампа в Вашингтон до завершения саммита — это послание Украине, которое говорит, что конфликт отодвигается для США на второй план.

Встреча Зеленского и Трампа должна была состояться 17 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийСШАДональд Трамп

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