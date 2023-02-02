СМИ: В ФРГ допускают причастность западной страны к диверсии на «Северных потоках»

Следователи в Германии не исключают, что за прошлогодними взрывами на газопроводах системы «Северный поток» может стоять одна из стран Запада. Они готовы изучить такую версию, информирует британская The Times, ссылаясь на источники, знакомые с ходом разбирательства.

Они констатируют, что расследование ЧП за последние месяцы с момента подрыва 26 сентября 2022 года практически застопорилось, не выявлено никаких новых обстоятельств или доказательств. Немецкие следователи выражают недоумение в связи с наличием таких скудных данных о крупнейшей инфраструктурной диверсии.