СМИ: В ФРГ допускают использование «Северного потока 2» для импорта водорода

Немецкое издание Handelsblatt сообщило, что в рамках проекта Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC) рассматривается возможность использования трубопровода «Северный поток 2» для транспортировки водорода из Финляндии в Германию и другие страны, прилегающие к Балтийскому морю.

По данным издания, этот вариант обсуждают компании Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Nordion Energi и Gasgrid Finland, которые работают над созданием водородного трубопровода в регионе.