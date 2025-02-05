СМИ: В ФРГ допускают использование «Северного потока 2» для импорта водорода

Немецкое издание Handelsblatt сообщило, что в рамках проекта Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC) рассматривается возможность использования трубопровода «Северный поток 2» для транспортировки водорода из Финляндии в Германию и другие страны, прилегающие к Балтийскому морю.

По данным издания, этот вариант обсуждают компании Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Nordion Energi и Gasgrid Finland, которые работают над созданием водородного трубопровода в регионе.

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Источники в консорциуме указали, что строительство нового маршрута с нуля потребует значительных затрат, тогда как переоборудование существующей инфраструктуры может стать более экономичным решением. Собеседники издания подчеркнули, что «нет смысла оставлять трубы гнить на дне Балтийского моря».

Издание отмечает, что для реализации проекта может потребоваться прокладка дополнительной нитки к Финляндии. Однако представитель министерства экономики Германии заявил, что Берлин не ведет переговоров по этому вопросу, в том числе с Россией, и в настоящий момент вопрос использования трубопровода не стоит на повестке, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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