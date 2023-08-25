СМИ: В Финляндии задержали одного из лидеров группы «Русич»

Гражданин РФ Ян Петровский, один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», был задержан в Финляндии, сообщает телеканал MTV3.

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Уточняется, что россиянин, попавший в санкционные списки Евросоюза и США «находится под стражей».

В Финляндии 36-летнего Петровского подозревают в участии в деятельности террористической группировки, его дело рассмотрит окружной суд региона Итя-Уусимаа.

«Украина обратилась с запросом об экстрадиции этого человека», — утверждает телеканал.

Ранее посольство России заявило, что финская сторона проинформировала дипведомство о задержании россиянина по обращению украинской стороны, сообщает RT.

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