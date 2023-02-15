СМИ: в Европу доставили 60 БМП Bradley

Издание не исключает, что эта техника направлена для Украины. По другой версии, она предназначена для «другого обмена с Польшей».

В конце января стало известно, что Вашингтон передали Киеву первую партию Bradley из 60 машин. Их транспортирует норвежско-шведское судно компании Wallenius Wilhelmsen.

