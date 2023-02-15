СМИ: в Европу доставили 60 БМП Bradley

В европейском порту Бремерхафена находится около 60 боевых машин пехоты Bradley американского производства, сообщает Nordsee Zeitung со ссылкой на снимки с воздуха.

США начнут обучать украинских военных применению Bradley на следующей неделе

Издание не исключает, что эта техника направлена для Украины. По другой версии, она предназначена для «другого обмена с Польшей».

В конце января стало известно, что Вашингтон передали Киеву первую партию Bradley из 60 машин. Их транспортирует норвежско-шведское судно компании Wallenius Wilhelmsen.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАТанки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры