СМИ: в Европу доставили 60 БМП Bradley
15 февраля 202301:25
В европейском порту Бремерхафена находится около 60 боевых машин пехоты Bradley американского производства, сообщает Nordsee Zeitung со ссылкой на снимки с воздуха.
Издание не исключает, что эта техника направлена для Украины. По другой версии, она предназначена для «другого обмена с Польшей».
В конце января стало известно, что Вашингтон передали Киеву первую партию Bradley из 60 машин. Их транспортирует норвежско-шведское судно компании Wallenius Wilhelmsen.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru