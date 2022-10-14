СМИ: в ЕС заявили, что у Борреля не было полномочий угрожать Москве

Высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля, пригрозившего России военным ответом, не является официальной позицией Европейского союза, сообщает The Wall Street Journal, которое ссылается на слова высокопоставленного дипломата в Европе.

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По его словам, Боррель не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. «Поэтому мы можем только недоумевать», — заявил собеседник издания.

Ранее Боррель заявил, что ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но мощный военный ответ.

Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, европейский дипломат – отъехавший «садовник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Евросоюз
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