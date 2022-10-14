СМИ: в ЕС заявили, что у Борреля не было полномочий угрожать Москве

По его словам, Боррель не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. «Поэтому мы можем только недоумевать», — заявил собеседник издания.

Ранее Боррель заявил, что ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но мощный военный ответ.

Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, европейский дипломат – отъехавший «садовник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

