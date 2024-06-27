Орбан: Венгрия не поддержит переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Объясняя позицию Будапешта, он указал, что фон дер Ляйен «использует вопрос о верховенстве закона против Венгрии в политических целях».

«У нас нет причин поддерживать это злоупотребление властью», - подчеркнул Орбан, добавив, что поддерживающая фон дер Ляйен коалиция центристов и либералов действует против воли избирателей.

Ранее депутат Европарламента Даниэль Фройнд направил письмо с 20 тысячами подписей главе Евросовета Шарлю Мишелю с требованием приостановить предстоящее председательство Венгрии в совете ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

