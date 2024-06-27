Орбан: Венгрия не поддержит переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Венгрия против переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (ЕК). Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

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Объясняя позицию Будапешта, он указал, что фон дер Ляйен «использует вопрос о верховенстве закона против Венгрии в политических целях».

«У нас нет причин поддерживать это злоупотребление властью», - подчеркнул Орбан, добавив, что поддерживающая фон дер Ляйен коалиция центристов и либералов действует против воли избирателей.

Ранее депутат Европарламента Даниэль Фройнд направил письмо с 20 тысячами подписей главе Евросовета Шарлю Мишелю с требованием приостановить предстоящее председательство Венгрии в совете ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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