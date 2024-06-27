Орбан: Венгрия не поддержит переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Венгрия против переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (ЕК). Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Объясняя позицию Будапешта, он указал, что фон дер Ляйен «использует вопрос о верховенстве закона против Венгрии в политических целях».
«У нас нет причин поддерживать это злоупотребление властью», - подчеркнул Орбан, добавив, что поддерживающая фон дер Ляйен коалиция центристов и либералов действует против воли избирателей.
Ранее депутат Европарламента Даниэль Фройнд направил письмо с 20 тысячами подписей главе Евросовета Шарлю Мишелю с требованием приостановить предстоящее председательство Венгрии в совете ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кремле анонсировали подготовку визита президента Палестины Аббаса в Россию
- Директор школы спасла потерявшего сознание водителя в Самарской области
- Суд приговорил бывшую сотрудницу Минюста к 14 годам колонии по делу о фейках
- Власти Севастополя не планируют закрывать пляжи после атаки ВСУ
- Теннисистов Медведева и Андрееву допустили до участия в Олимпиаде в Париже
- В Киеве на энергообъекте прогремел взрыв и начался пожар
- Орбан: Венгрия не поддержит переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК
- Дополнительные меры безопасности в Севастополе потребуют 700 миллионов рублей
- Бывший калужский завод Volkswagen планируют перезапустить с 1 августа
- На Западе заявили о критических потерях ВСУ за одни сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru