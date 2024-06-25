СМИ: Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы Еврокомиссии

Собеседники агентства утверждают, что также была достигнута договорённость о том, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас станет новым главой евродипломатии, сменив на этом посту Жозепа Борреля.

Кроме того сообщается, что бывший премьер Португалии Антониу Кошта будет новым председателем Евросовета. В настоящее время этот пост занимает Шарль Мишель.

Ранее Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что останется главой Еврокомиссии на второй срок, сообщает RT.

