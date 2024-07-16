СМИ: В ЕС назвали номинацию Вэнса катастрофой для Украины

Один из высокопоставленных чиновников Евросоюза отреагировал на то, что номинация сенатора от американского штата Огайо Джей-Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев стала катастрофой для Украины, сообщает Politico.

NBC: Трамп определился с кандидатурой на должность вице-президента

По его словам, назначение Вэнса стало «катастрофой для Украины». Имя чиновника не раскрывается.

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал кандидата в вице-президенты Вэнса, которого предложил Дональд Трамп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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