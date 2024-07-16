СМИ: В ЕС назвали номинацию Вэнса катастрофой для Украины
16 июля 202406:02
Один из высокопоставленных чиновников Евросоюза отреагировал на то, что номинация сенатора от американского штата Огайо Джей-Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев стала катастрофой для Украины, сообщает Politico.
По его словам, назначение Вэнса стало «катастрофой для Украины». Имя чиновника не раскрывается.
Ранее президент США Джо Байден раскритиковал кандидата в вице-президенты Вэнса, которого предложил Дональд Трамп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru