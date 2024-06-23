NBC: Трамп определился с кандидатурой на должность вице-президента
Республиканец Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность вице-президента на случай своей победы на выборах главы государства, сообщил телеканал NBC.
По данным СМИ, политик сделал соответствующее заявление перед митингом сторонников в Пенсильвании. Трамп заявил, что потенциальный вице-президент будет присутствовать на его дебатах с действующим главой государства Джо Байденом 27 июня.
Источники NBC отметили, что экс-президент мог выбрать губернатора Северной Дакоты Дугласа Бергама, сенатора от Огайо Дэвида Вэнса или сенатора от Флориды Марко Рубио.
Ранее Трамп пообещал, что в случае победы на выборах президента урегулирует конфликт на Украине до официального вступления в должность, передает «Радиоточка НСН».
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