NBC: Трамп определился с кандидатурой на должность вице-президента

Республиканец Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность вице-президента на случай своей победы на выборах главы государства, сообщил телеканал NBC.

СМИ: Трамп опережает Байдена по популярности в шести ключевых штатах

По данным СМИ, политик сделал соответствующее заявление перед митингом сторонников в Пенсильвании. Трамп заявил, что потенциальный вице-президент будет присутствовать на его дебатах с действующим главой государства Джо Байденом 27 июня.

Источники NBC отметили, что экс-президент мог выбрать губернатора Северной Дакоты Дугласа Бергама, сенатора от Огайо Дэвида Вэнса или сенатора от Флориды Марко Рубио.

Ранее Трамп пообещал, что в случае победы на выборах президента урегулирует конфликт на Украине до официального вступления в должность, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд ТрампВыборы Президента США

Горячие новости

Все новости

партнеры