СМИ: В Эр-Рияде завершились переговоры между делегациями Украины и США

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершились переговоры делегации Украины с представителями США, сообщает РИА Новости.

СМИ: Переговоры делегаций США и Украины состоятся поздним вечером 23 марта в Эр-Рияде

Украинская делегация покинула зал для переговоров. Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в Вашингтоне надеются, что договоренности в Саудовской Аравии дадут толчок к полному прекращению огня на Украине. Уиткофф призвал озаботиться тем, чтобы «остановить убийства, прекратить бойню», которая происходит на Украине сейчас, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Юрьев
ТЕГИ:ПереговорыРоссияСШАУкраинаСаудовская Аравия

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