СМИ: В Эр-Рияде завершились переговоры между делегациями Украины и США
24 марта 202500:01
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершились переговоры делегации Украины с представителями США, сообщает РИА Новости.
Украинская делегация покинула зал для переговоров. Другие подробности пока не сообщаются.
Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в Вашингтоне надеются, что договоренности в Саудовской Аравии дадут толчок к полному прекращению огня на Украине. Уиткофф призвал озаботиться тем, чтобы «остановить убийства, прекратить бойню», которая происходит на Украине сейчас, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru