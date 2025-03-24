СМИ: В Эр-Рияде завершились переговоры между делегациями Украины и США

Украинская делегация покинула зал для переговоров. Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в Вашингтоне надеются, что договоренности в Саудовской Аравии дадут толчок к полному прекращению огня на Украине. Уиткофф призвал озаботиться тем, чтобы «остановить убийства, прекратить бойню», которая происходит на Украине сейчас, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

