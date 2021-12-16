СМИ: в декларации саммита «Восточного партнерства» не содержится упоминаний об антироссийских санкциях

В опубликованной итоговой декларации нет ни одного упоминания РФ. Как следует из документа, в 2022 году встреча глав государств в рамках «Восточного партнерства» проводиться не будет. Очередной саммит состоится в 2023 году.

Единая позиция сформирована Евросоюзом в отношении России «на случай агрессии против Украины». Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, данный вопрос будет обсуждаться 16 декабря в рамках саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе.

