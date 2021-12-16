СМИ: в декларации саммита «Восточного партнерства» не содержится упоминаний об антироссийских санкциях
Итоговое заявление состоявшейся 14 декабря встречи глав государств Евросоюза и стран «Восточного партнерства» (Армения, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдавия) не содержит упоминаний об ограничительных мерах против Москвы или о какой-либо «агрессии России», сообщает ТАСС.
В опубликованной итоговой декларации нет ни одного упоминания РФ. Как следует из документа, в 2022 году встреча глав государств в рамках «Восточного партнерства» проводиться не будет. Очередной саммит состоится в 2023 году.
Единая позиция сформирована Евросоюзом в отношении России «на случай агрессии против Украины». Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
По его словам, данный вопрос будет обсуждаться 16 декабря в рамках саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе.
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