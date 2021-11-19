Лидеры Армении и Азербайджана согласились встретиться в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян в результате телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем договорились о встрече в Брюсселе 15 декабря. Об этом сообщается в официальном заявлении ЕС.

Встреча пройдет в рамках саммита Евросоюза и Восточного партнерства. По данным ЕС, Алиев и Пашинян согласились на встречу в Брюсселе для обсуждения путей преодоления напряженности на границе между двумя странами.

Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян ранее рассказал «Радиоточке НСН», что столкновения на границе Азербайджана и Армении происходят часто.

«Эта граница не лимитирована, поэтому во многих случаях Азербайджан настаивает на том, что это его территории, хотя международно признанных границ, договора о границах между двумя странами по понятным причинам нет», - отметил политолог.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Никол ПашинянАзербайджанАрмения
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