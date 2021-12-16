ЕС подготовил единую позицию в отношении РФ «на случай агрессии против Украину»
16 декабря 202100:54
Единая позиция сформирована Евросоюзом в отношении России «на случай агрессии против Украины». Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.
По словам Мишеля, данный вопрос будет обсуждаться 16 декабря в рамках саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе.
Политик подчеркнул, что Евросоюз готов к введению дополнительных ограничений против РФ в случае такой необходимости.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru