СМИ: в чешских городах начали снимать украинские флаги
Власти некоторых городов Чехии приступил к уборке флагов Украины со зданий местных администраций, сообщает iDNES.
В ряде случаев этого потребовали местные жители. Также флаги снимают из-за ремонта зданий.
Как заявил староста города Червены-Костелец Томаш Проуза, вывешивать государственные флаги или использовать другие государственные символы нужно обдуманно, не увлекаясь. Убрали украинский флаг и с ратуши в Колине.
Ранее польская молодежь устроила во Вроцлаве акцию протеста из-за вывешенных на городском общественном транспорте украинских флагов. Против сине-желтых флагов выступили участники молодежной конференции партии «Конфедерация польской короны».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 183 / сут.
Умерли
382 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+5 422 / сут.
- Поставки газа по «Северному потоку» составят 20% от проектной мощности
- СМИ: в чешских городах начали снимать украинские флаги
- Украина обстреляла Антоновский мост в Херсоне
- В Москве вновь объявлен «оранжевый» уровень опасности
- Нетаньяху раскритиковал власти Израиля за конфликт с РФ
- Пхеньян предостерег Вашингтон и Сеул от «второй Корейской войны»
- Белый дом: Пелоси пока не приняла решение о визите на Тайвань
- Кандидат в премьеры Британии Сунак заявил о готовности противостоять России
- Захарова прокомментировала бегство Трасс с теледебатов
- В Сочи из-за ливней объявлено штормовое предупреждение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru