СМИ: в чешских городах начали снимать украинские флаги

В ряде случаев этого потребовали местные жители. Также флаги снимают из-за ремонта зданий.

Как заявил староста города Червены-Костелец Томаш Проуза, вывешивать государственные флаги или использовать другие государственные символы нужно обдуманно, не увлекаясь. Убрали украинский флаг и с ратуши в Колине.

Ранее польская молодежь устроила во Вроцлаве акцию протеста из-за вывешенных на городском общественном транспорте украинских флагов. Против сине-желтых флагов выступили участники молодежной конференции партии «Конфедерация польской короны».

