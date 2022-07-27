СМИ: в чешских городах начали снимать украинские флаги

Власти некоторых городов Чехии приступил к уборке флагов Украины со зданий местных администраций, сообщает iDNES.

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В ряде случаев этого потребовали местные жители. Также флаги снимают из-за ремонта зданий.

Как заявил староста города Червены-Костелец Томаш Проуза, вывешивать государственные флаги или использовать другие государственные символы нужно обдуманно, не увлекаясь. Убрали украинский флаг и с ратуши в Колине.

Ранее польская молодежь устроила во Вроцлаве акцию протеста из-за вывешенных на городском общественном транспорте украинских флагов. Против сине-желтых флагов выступили участники молодежной конференции партии «Конфедерация польской короны».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧехияУкраина
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