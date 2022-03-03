СМИ: в Чехии стали привлекать к ответственности за одобрение действий РФ на Украине

В частности, мужчину обвинили по статье «отрицание и одобрение геноцида» по отношению к населению Украины, за что его могут отправить в тюрьму на срок от шести месяцев до трёх лет.

По информации агентства, всего по подозрению в публичном одобрении действий России на Украине к ответственности были привлечены девять чехов.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что депутаты намерены 4 марта рассмотреть законопроекты об ответственности за распространение ложной информации о действиях Вооружённых сил России на Украине, сообщает RT.