Здание было решено продать с условием, что купить его могут лишь жители города и в долевую собственность. Перед продажей дом отремонтировали, чтобы избежать любого риска заражения. Здание купил житель Солсбери, однако он сможет въехать в него не раньше июня, поскольку ремонтные работы не завершены.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что предъявляя обвинение еще одному россиянину по «делу Скрипалей» Лондон пытается прикрыть предыдущую ложь очередной ложью. Кроме того, это – попытка внимание общественности от позорного бегства США и их союзников, в том числе, в лице Великобритании из Афганистана

