Нарышкин назвал очередной ложью новое обвинение в адрес России по «делу Скрипалей»
Предъявляя обвинение еще одному россиянину по «делу Скрипалей» Лондон пытается прикрыть предыдущую ложь очередной ложью. Кроме того, это – попытка внимание общественности от позорного бегства США и их союзников, в том числе, в лице Великобритании из Афганистана. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.
Напомним, ранее Скотленд-Ярд сообщил, что обвинения в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипалей, а также полицейского Ника Бейли предъявлены третьему подозреваемому – россиянину Денису Сергееву. Сообщалось, что он также известен под именем Сергей Федотов и якобы является «агентом ГРУ». По версии британского следствия, обвиняемый в причастности к отравлению Скрипалей Сергеев координировал действия двух других человек, предположительно, применивших «Новичок» против Скрипаля, пишет RT.
Появление в деле Скрипалей «третьего отравителя» - намеренная дезинформация со стороны Великобритании, заявил «Радиоточке НСН» полковник внешней разведки КГБ в отставке Михаил Любимов. Ранее британская прокуратура выдвинула в отношении россиянина Дениса Сергеева обвинения в причастности к покушению на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери.
«Это часть большой пропаганды, которую ведут против нас. Это совершенно не ново, потому что я долго проработал в разведке, в КГБ, и все время какие-то штуки нам приписывали, а потом уже стали извиняться, когда перестройка началась. На это не стоит обращать внимание. Но пресса рвется к сенсациям. Отравление Скрипаля – это полная фигня. Абсолютно. ГРУ вообще никогда не занималось этим. Этим занималось КГБ в свое время. И то это было осуждено. Это старая история. Да, эта парочка (Петров и Боширов – прим. НСН) действительно была в Солсбери. Но что это за темные люди? Почему они так таинственно исчезли? Я хорошо знаю британцев. Они зацепились за это, а дальше они накручивают, что они хотят», - заявил экс-разведчик.
Любимов отверг эту версию, заметив, впрочем, что в подобной операции может быть задействовано сколь угодно много человек.
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