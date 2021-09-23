Нарышкин назвал очередной ложью новое обвинение в адрес России по «делу Скрипалей»

Появление в деле Скрипалей «третьего отравителя» - намеренная дезинформация со стороны Великобритании, заявил «Радиоточке НСН» полковник внешней разведки КГБ в отставке Михаил Любимов. Ранее британская прокуратура выдвинула в отношении россиянина Дениса Сергеева обвинения в причастности к покушению на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери.

«Это часть большой пропаганды, которую ведут против нас. Это совершенно не ново, потому что я долго проработал в разведке, в КГБ, и все время какие-то штуки нам приписывали, а потом уже стали извиняться, когда перестройка началась. На это не стоит обращать внимание. Но пресса рвется к сенсациям. Отравление Скрипаля – это полная фигня. Абсолютно. ГРУ вообще никогда не занималось этим. Этим занималось КГБ в свое время. И то это было осуждено. Это старая история. Да, эта парочка (Петров и Боширов – прим. НСН) действительно была в Солсбери. Но что это за темные люди? Почему они так таинственно исчезли? Я хорошо знаю британцев. Они зацепились за это, а дальше они накручивают, что они хотят», - заявил экс-разведчик.

Любимов отверг эту версию, заметив, впрочем, что в подобной операции может быть задействовано сколь угодно много человек.

