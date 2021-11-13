«Это просто смешно! Мы сразу сбежим куда подальше при первом же упоминании о возможном участии в войне против России», — заявил Bomber Harris.

Он считает, что британские войска насчитывают «один танк, авианосец, который не слишком хорошо работает, и три старых истребителя».

По мнению Mr Patrick Elliott, британское правительство испортило отношения со всеми союзниками ради того, чтобы отвлечь внимание общества от внутренних проблем.

«К сожалению, в нынешнее тяжелое время во главе нашей страны оказался худший премьер-министр за всю ее историю», — заявил пользователь.

«Тем не менее, этот прекрасный генерал участвовал в принятии решения о сокращении наших вооруженных сил, в которых сейчас осталась всего пара танков и снабженческий грузовик», — упрекнул GoldenArrow.

Напомним, с лета нарастает число мигрантов на границах Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики из государств Ближнего Востока и Африки. Они стремятся оказаться в Западной Европе. Обострение конфликтной ситуации произошло 8 ноября, когда на границе собрались около двух тысяч человек.

