СМИ: В Британии посмеялись над генералом из-за «случайной» войны с Россией
Читатели британской газеты Times обрушились с критикой на прогнозы генерала Ника Картера о начала «случайной» войны Запада с Россией, например, из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.
Пользователи упрекнули военное руководство страны в ряде допущенных ошибок, которые привели к снижению обороноспособности Великобритании.
«Это просто смешно! Мы сразу сбежим куда подальше при первом же упоминании о возможном участии в войне против России», — заявил Bomber Harris.
Он считает, что британские войска насчитывают «один танк, авианосец, который не слишком хорошо работает, и три старых истребителя».
По мнению Mr Patrick Elliott, британское правительство испортило отношения со всеми союзниками ради того, чтобы отвлечь внимание общества от внутренних проблем.
«К сожалению, в нынешнее тяжелое время во главе нашей страны оказался худший премьер-министр за всю ее историю», — заявил пользователь.
«Тем не менее, этот прекрасный генерал участвовал в принятии решения о сокращении наших вооруженных сил, в которых сейчас осталась всего пара танков и снабженческий грузовик», — упрекнул GoldenArrow.
Напомним, с лета нарастает число мигрантов на границах Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики из государств Ближнего Востока и Африки. Они стремятся оказаться в Западной Европе. Обострение конфликтной ситуации произошло 8 ноября, когда на границе собрались около двух тысяч человек.
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