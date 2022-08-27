СМИ: В Европе нашли способ обойтись зимой без российского газа

Европейцы пытаются таким образом подготовиться к огромным счетам за энергию предстоящей зимой, считает издание. Так, в Германии за шесть месяцев было куплено на 35% больше обогревателей, чем в аналогичный период прошлого года. В свою очередь, в Великобритании почти в 13 раз увеличились продажи одеял с электрическим подогревом.

Издание отмечает, что люди ищут способы не включать системы отопления в своих домах зимой. Как напоминает BI, европейцам уже посоветовали «обогревать человека, а не дом».

