СМИ: В Европе нашли способ обойтись зимой без российского газа
Продажи электроодеял и переносных обогревателей в Европе увеличились, несмотря на жаркую погоду. Об этом пишет Business Insider.
Европейцы пытаются таким образом подготовиться к огромным счетам за энергию предстоящей зимой, считает издание. Так, в Германии за шесть месяцев было куплено на 35% больше обогревателей, чем в аналогичный период прошлого года. В свою очередь, в Великобритании почти в 13 раз увеличились продажи одеял с электрическим подогревом.
Издание отмечает, что люди ищут способы не включать системы отопления в своих домах зимой. Как напоминает BI, европейцам уже посоветовали «обогревать человека, а не дом».
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