СМИ: в Бразилии приостановят действие Telegram
На территории Бразилии приостановят работу мессенджера Telegram, передает новостной портал G1.
Решение о приостановке действия мессенджера вынес суд. Причиной названо предоставление недостаточного количества информации по запросу полиции.
Глава совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН допустил блокировку YouTube в России.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал условие для разблокировки в России социальной сети Twitter. По словам парламентария, площадка должна удалить 1,3 тысячи опасных материалов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru