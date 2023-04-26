СМИ: в Бразилии приостановят действие Telegram

На территории Бразилии приостановят работу мессенджера Telegram, передает новостной портал G1.

Минцифры: Блокировка «Википедии» пока не планируется

Решение о приостановке действия мессенджера вынес суд. Причиной названо предоставление недостаточного количества информации по запросу полиции.

Глава совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН допустил блокировку YouTube в России.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал условие для разблокировки в России социальной сети Twitter. По словам парламентария, площадка должна удалить 1,3 тысячи опасных материалов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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