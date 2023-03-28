СМИ: В Баку депутата обстреляли из автомата
Депутата парламента Азербайджана обстреляли из автомата в Баку, сообщает агентство Trend.
По данным СМИ, политик жив.
Ранее Азербайджан предложил армянам Карабаха провести вторую встречу в Баку. Отмечается, что встречу предлагается провести в первую неделю апреля. Так на встрече планируют обсудить вопросы реинтеграции, а также реализации инфраструктурных проектов в Карабахе.
Ранее глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе заседания профильной комиссии парламента республики заявил, что Армения намерена направить в Лачинский коридор и Нагорный Карабах миссии ОБСЕ и ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что рад тому, что Армения не отказывалась от развертывания миссии ОДКБ, сообщает НСН.
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