«Талибан» приостановил деятельность Швеции в Афганистане из-за сожжения Корана
Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) приостановит деятельность Швеции в Афганистане из-за сожжения Корана в Стокгольме, отмечается в заявлении представителя комиссии по вопросам культуры.
«После оскорбления Священного Корана и мусульманской веры в Швеции Исламский эмират приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане», — цитирует заявление РИА Новости.
Меры будут действовать до тех пор, пока шведская сторона не принесет извинения перед мусульманами за «этот отвратительный акт». Соответствующим афганским организациям предписали соблюдать распоряжение талибов. Кроме того, Афганистан призвал исламские страны пересмотреть взаимодействие со Швецией.
В конце июня в Стокгольме 37-летний выходец из Ирака Салван Момика сжег Коран. Акция прошла у главной мечети города в первый день мусульманского праздника Курбан-Байрам, напоминает «Свободная пресса». Позже несколько мусульманских организаций провели в шведской столице демонстрацию под названием «Хватит жечь наш Коран», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru