СМИ: в Австрии закрыли производство конфет «Моцарт»

Шоколадная фабрика в Австрии, на которой производили названные в честь Моцарта конфеты, закрылась в пятницу. Об этом сообщила местная радиостанция Ö1 со ссылкой на управляющего завода.

По его словам, конфеты Mozartkugel марки Mirabell «ушли в прошлое», их производство на традиционной фабрике Salzburg Schockolade в Грёдиге (около Зальцбурга) закрыто.

Промышленное производство этих шоколадных конфет в Зальцбурге началось в 1897 году. С открытия фабрики в Грёдиге в 1948 году было выпущено 5 миллиардов конфет Mozartkugel.

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Конфеты продолжат делать за рубежом, подтвердил управляющий. Куда именно перенесут производство, владелец марки, американская корпорация Mondelez, не уточнила.

До закрытия на фабрике трудились 60 сотрудников. О предстоящем закрытии производства газета Standard сообщала летом. Решению руководства предшествовало банкротство предприятия в Зальцбурге в ноябре 2021 года и дальнейшее сокращение производства. Причинами называли рост цен на электроэнергию, сырье, упаковочные материалы и транспортировку.

Конфеты делают из марципана с добавлением фисташки, нуги и темного шоколада.

Нашумевший дубайский шоколад противопоказан людям с аллергией и проблемами с желчным пузырем, рассказала ранее НСН врач-диетолог Анна Белоусова.


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ФОТО: pixabay.com
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