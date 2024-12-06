СМИ: в Австрии закрыли производство конфет «Моцарт»

Шоколадная фабрика в Австрии, на которой производили названные в честь Моцарта конфеты, закрылась в пятницу. Об этом сообщила местная радиостанция Ö1 со ссылкой на управляющего завода.

По его словам, конфеты Mozartkugel марки Mirabell «ушли в прошлое», их производство на традиционной фабрике Salzburg Schockolade в Грёдиге (около Зальцбурга) закрыто.

Промышленное производство этих шоколадных конфет в Зальцбурге началось в 1897 году. С открытия фабрики в Грёдиге в 1948 году было выпущено 5 миллиардов конфет Mozartkugel.