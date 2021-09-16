СМИ: в Австралии участников похорон арестовали за нарушение COVID-ограничений
Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс арестовала участников похорон за превышение дозволенного числа участников, сообщает телеканал АВС.
Инцидент произошёл в Сиднее. Согласно введённым из-за коронавируса ограничениям в похоронах на кладбищах разрешено участвовать только самым близким родственникам, однако их должно быть не более 10 человек.
По данным телеканала, в полицию сообщили, что на трёх похоронах одновременно присутствуют до 100 человек, для разгона которых был направлен спецназ. Четыре человека отказались подчиняться требованиям стражей порядка, за что и были арестованы и оштрафованы.
Ранее австралийские ученые высоко оценили эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В частности, профессор исследовательского медицинского Института Бернета Майкл Тул в беседе с The Sydney Morning Herald назвал препарат отличной вакциной.
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