СМИ: в Австралии участников похорон арестовали за нарушение COVID-ограничений

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс арестовала участников похорон за превышение дозволенного числа участников, сообщает телеканал АВС.

Инцидент произошёл в Сиднее. Согласно введённым из-за коронавируса ограничениям в похоронах на кладбищах разрешено участвовать только самым близким родственникам, однако их должно быть не более 10 человек.

По данным телеканала, в полицию сообщили, что на трёх похоронах одновременно присутствуют до 100 человек, для разгона которых был направлен спецназ. Четыре человека отказались подчиняться требованиям стражей порядка, за что и были арестованы и оштрафованы.

Ранее австралийские ученые высоко оценили эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В частности, профессор исследовательского медицинского Института Бернета Майкл Тул в беседе с The Sydney Morning Herald назвал препарат отличной вакциной.