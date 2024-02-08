СМИ: В Аргентине предложили признать аборт преступлением
Представители крайне правой либертарианской коалиции «Свобода наступает» представила законопроект, предполагающий запретить в Аргентине аборты, сообщает газета Nacion.
По данным издания, предлагается лишать свободы на срок от одного до четырёх лет за аборт с согласия женщины, и от трёх до десяти лет - без согласия. В случае смерти женщины тюремное заключение составит до шести лет и до 15 лет, соответственно.
Для женщин, согласившихся на аборт, предложили ввести наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. При этом предлагается отменить положение, разрешающее аборты после изнасилований - авторы инициативы считают, что это оправдание систематически использовалось в суде.
Также Nacion отмечает, что некоторые из упомянутых депутатов стали дистанцироваться от законопроекта, указывая на то, что якобы не давали согласия на включение своей подписи.
Ранее в Госдуме РФ подчеркнули, что инициативы по ограничениям и запрету легальных абортов требуют тщательной проработки и оценки, чтобы избежать рисков криминальных вмешательств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru