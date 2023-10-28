СМИ: В Аргентине обнаружили около 2 500 погибших детенышей морских слонов
Специалисты обнаружили на юге Аргентины почти 2 500 детенышей морских слонов, умерших от птичьего гриппа. Об этом пишет газета La Nacion, ссылаясь на данные неправительственной организации WCS.
Эксперты отмечают, что за 26 дней в прибрежной зоне в провинции Чубут нашли 2 494 мертвых молодых особей. Большую часть погибших животных обнаружили на полуострове Вальдес. Итоги анализов около 200 особей показали, что причиной их гибели стал птичий грипп.
«Смертность детенышей в период размножения морских львов всегда держится на отметке меньше 1%. Однако в этом году зарегистрирована чрезвычайная смертность - от 56 до 74% в зависимости от места», — указали специалисты.
Ученые считают, что такая ситуация могла сложиться из-за мутации вируса, ставшего более заразным среди млекопитающих.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru