СМИ: В Аргентине обнаружили около 2 500 погибших детенышей морских слонов

Эксперты отмечают, что за 26 дней в прибрежной зоне в провинции Чубут нашли 2 494 мертвых молодых особей. Большую часть погибших животных обнаружили на полуострове Вальдес. Итоги анализов около 200 особей показали, что причиной их гибели стал птичий грипп.

«Смертность детенышей в период размножения морских львов всегда держится на отметке меньше 1%. Однако в этом году зарегистрирована чрезвычайная смертность - от 56 до 74% в зависимости от места», — указали специалисты.

Ученые считают, что такая ситуация могла сложиться из-за мутации вируса, ставшего более заразным среди млекопитающих.

