Более 40 животных погибли при пожаре в зоопарке в Саратове

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 06:45. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, огонь ликвидировали в 07:23.

«На момент пожара внутри павильонов были животные (данные о количестве уточняются), к сожалению, погибли», — указали в МЧС.

Как сообщил позже начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин, по предварительной информации, в результате ЧП погибли более 40 животных. В числе жертв — малайская циветта, гекконы, удав, бородатая агама, мары, скунс, сурикаты, дикобразы.

Областная прокуратура начала проверку по факту пожара.

Ранее возгорание произошло в частном доме в селе Марфино в подмосковных Мытищах, в результате погибли женщина и 15-летняя девочка, пишет RT.

