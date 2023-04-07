СМИ: в арабских общинах Израиля вспыхнули беспорядки

Столкновения между силами правопорядка и местными жителями начались в городах Умм-эль-Фахм и Сахнин. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

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Участники беспорядков бросают в полицейских камни и жгут шины. Двух местных жителей задержали.

Также беспорядки зафиксированы в Сахнине. Местные жители бросают в стражей правопорядка петарды.

Армия Израиля в ночь на 7 апреля начала наносить удары по сектору Газа. Ранее силы ПВО страны сбили 25 ракет, выпущенных с территории Ливана.

В минувшую среду израильские силовики провели массовые задержания в молельном зале мечети Аль-Акса в Иерусалиме., сообщает «Радиоточка НСН».

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