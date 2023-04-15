СМИ: в аэропорту Хартума уничтожили самолет ООН

В ходе боев за аэропорт Хартума в Судане был уничтожен самолет ООН, пишут местные СМИ.

Военные столкновения в Судане. Долгий путь к переговорам

Спецназ сообщает о взятии под контроль авиабазы в Джебель-Аулия на юго-западе Хартума.

На почве политического кризиса в Судане идут столкновения между армией и спецназом страны из-за разных взглядов на формирование вооруженных сил.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что спецназ попытался захватить штаб генерального командования суданской армии, захватил несколько самолетов российского производства.

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ФОТО: РИА Новости / скриншот с видео
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