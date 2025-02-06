СМИ: В администрации Трампа произошел раскол из-за разногласий по Украине

В администрации американского президента Дональда Трампа произошёл раскол из-за возможного урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщает NBC.

В Кремле подтвердили переговоры с США по урегулированию конфликта на Украине

По данным телеканала, некоторые чиновники предлагают использовать влияние Вашингтона, чтобы заставить президента России Владимира Путина пойти на компромисс. Другие выступают за сокращение помощи, которую США предоставили Киеву при администрации экс-президента Джо Байдена, чтобы добиться скорейшего прекращения конфликта.

Кроме того, в последнее время Трамп сменил риторику по отношению к Путину, поскольку не смог выполнить своё обещание «разрешить украинский конфликт за 24 часа» после вступления в должность главы государства.

Ранее в Белом доме не подтвердили обсуждение встречи Путина и Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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