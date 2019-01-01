СМИ узнали о запросе США об экстрадиции Ассанжа из Британии
Минюст Соединенных Штатов Америки направил в Великобританию официальный запрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на неназванного американского чиновника.
По словам источников газеты, факт запроса об экстрадиции делает маловероятным выдвижение новых обвинений против основателя WikiLeaks, отмечает RT.
Согласно договору между Вашингтоном и Лондоном, стороны не имеют права обвинять правонарушителя в других преступлениях, если они не совершены после выдачи, пишет РИА ФАН.
Напомним, с 2012 года Джулиан Ассанж скрывался в посольстве Эквадора, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Кроме того, основатель WikiLeaks опасался депортации в США, где ему грозит смертная казнь за публикацию секретных документов. В апреле этого года эквадорские дипломаты выдали Ассанжа британским властям.
В мае власти США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже, по которым ему в общей сложности грозит до 175 лет лишения свободы. Известный тележурналист Владимир Познер отметил в интервью НСН, что основный удар придется на американские СМИ в первую очередь.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене