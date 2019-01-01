СМИ узнали о запросе США об экстрадиции Ассанжа из Британии

Напомним, с 2012 года Джулиан Ассанж скрывался в посольстве Эквадора, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Кроме того, основатель WikiLeaks опасался депортации в США, где ему грозит смертная казнь за публикацию секретных документов. В апреле этого года эквадорские дипломаты выдали Ассанжа британским властям.

В мае власти США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже, по которым ему в общей сложности грозит до 175 лет лишения свободы. Известный тележурналист Владимир Познер отметил в интервью НСН, что основный удар придется на американские СМИ в первую очередь.



