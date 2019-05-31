The Times: Ассанж подвергался психологическим пыткам в Великобритании

Джулиан Ассанж в течение нескольких лет, вероятно, подвергался психологическим пыткам в Великобритании. Как пишет издание The Times, такую точку зрения высказал специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер. Он полагает, что основатель WikiLeaks на протяжении нескольких лет подвергался «жестоким, унижающим человеческое достоинство, бесчеловечным, видам обращения и наказания». Об этом говорит совокупность симптомов, которые наблюдаются у Ассанджа – сильный стресс, глубокая психологическая травма и хроническая тревожность, отмечают «Известия».

Напомним, с 2012 года Джулиан Ассанж скрывался в посольстве Эквадора, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Кроме того, основатель WikiLeaks опасался депортации в США, где ему грозит смертная казнь за публикацию секретных документов.