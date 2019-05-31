The Times: Ассанж подвергался психологическим пыткам в Великобритании
Джулиан Ассанж в течение нескольких лет, вероятно, подвергался психологическим пыткам в Великобритании. Как пишет издание The Times, такую точку зрения высказал специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер. Он полагает, что основатель WikiLeaks на протяжении нескольких лет подвергался «жестоким, унижающим человеческое достоинство, бесчеловечным, видам обращения и наказания». Об этом говорит совокупность симптомов, которые наблюдаются у Ассанджа – сильный стресс, глубокая психологическая травма и хроническая тревожность, отмечают «Известия».
Напомним, с 2012 года Джулиан Ассанж скрывался в посольстве Эквадора, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Кроме того, основатель WikiLeaks опасался депортации в США, где ему грозит смертная казнь за публикацию секретных документов.
В апреле этого года эквадорские дипломаты выдали Ассанжа британским властям, 23 мая ему предъявили 17 новых обвинений в США, отмечает RT. По ним ему в общей сложности грозит до 175 лет лишения свободы. Американский сенатор-демократ Рон Уайден заявил, что эти обвинения могут создать опасный прецедент для работы журналистов и свободы слова.
С этим согласился известный тележурналист Владимир Познер, отметив в интервью НСН, что основный удар придется на американские СМИ в первую очередь.
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