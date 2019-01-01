СМИ узнали о реакции матери оскорбившего Путина журналиста «Рустави 2»

Гвритишвили при этом отметил, что «трудно рассчитывать на объективность матери» в этом вопросе, передает RT.

Напомним, что в воскресенье, 7 июля Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с бранной речи в адрес Владимира Путина, а также его покойной матери. Это вызвало недовольство зрителей — сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить ведущего и гендиректора телеканала. Однако генеральный директор канала Ника Гварамия заявил, что журналиста не уволят, а только отстранят от работы на два месяца.

Ранее бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в беседе с НСН заявила, что за скандалом в эфире телеканала «Рустави 2» стоит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Она отметила, что его почерк можно было легко узнать в речи Габунии.

