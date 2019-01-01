СМИ узнали о реакции матери оскорбившего Путина журналиста «Рустави 2»
Мать грузинского журналиста Георгия Габунии шокирована скандалом вокруг нецензурной брани сына в адрес российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2». Об этом газете «Московский комсомолец» рассказал член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили.
По его словам, мать Габунии, заслуженная артистка Грузинской ССР Джульетта Вашакмадзе не ожидала, что ее сына будут так ругать после его выходки в воскресном эфире.
Гвритишвили при этом отметил, что «трудно рассчитывать на объективность матери» в этом вопросе, передает RT.
Напомним, что в воскресенье, 7 июля Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с бранной речи в адрес Владимира Путина, а также его покойной матери. Это вызвало недовольство зрителей — сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить ведущего и гендиректора телеканала. Однако генеральный директор канала Ника Гварамия заявил, что журналиста не уволят, а только отстранят от работы на два месяца.
Ранее бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в беседе с НСН заявила, что за скандалом в эфире телеканала «Рустави 2» стоит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Она отметила, что его почерк можно было легко узнать в речи Габунии.
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