Каждый из «Северных потоков» стоил примерно по десять миллиардов долларов, «Газпром» на 100% владеет «Северным потоком – 2», при необходимости здесь возможно партнерство с США, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.

Соединенные Штаты планируют восстановить взорванные «Северные потоки» и выкупить долю европейских компаний в этих газопроводах в десять раз дешевле их первоначальной стоимости. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India. По словам Лаврова, впоследствии Германию заставят пользоваться газопроводом, однако цены на газ будут уже не результатом двусторонних договорённостей между Россией и ФРГ, а станут диктоваться американцами. Юшков описал и другой сценарий «покупки».