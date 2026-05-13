Аналитик Юшков: «Газпром» может продать долю «Северного потока» США
«Газпром» может продать 49% акций американским компаниям, чтобы возобновить поставки газа по «Северному потоку», заявил НСН Игорь Юшков.
Каждый из «Северных потоков» стоил примерно по десять миллиардов долларов, «Газпром» на 100% владеет «Северным потоком – 2», при необходимости здесь возможно партнерство с США, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.
Соединенные Штаты планируют восстановить взорванные «Северные потоки» и выкупить долю европейских компаний в этих газопроводах в десять раз дешевле их первоначальной стоимости. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India. По словам Лаврова, впоследствии Германию заставят пользоваться газопроводом, однако цены на газ будут уже не результатом двусторонних договорённостей между Россией и ФРГ, а станут диктоваться американцами. Юшков описал и другой сценарий «покупки».
«Есть ряд проблем в этом сценарии. Конечно, какие-то американские компании хотели бы купить доли европейцев. Наличие «Газпрома» среди акционеров в таком случае важно, так как это гарантирует, что Россия будет газопровод загружать. Кому нужна труба без гарантии загрузки? Поэтому в этом проекте речь может идти о партнерстве с Россией. Речь, скорее всего, идет о «Северном потоке – 2», там 100% акций у «Газпрома». 50% было заложено по кредитам, которые европейские компании выдавали, но они эти кредиты уже списали. «Газпром» может продать 49% акций американским компаниям, но Россия пока о такой готовности не заявляла. Там есть одна целая труба, в «Северном потоке – 1» обе нитки взорваны. Каждый из этих газопроводов стоил примерно по десять миллиардов долларов. Фактически наша доля в первом "Потоке" – примерно половина, условно, пять миллиардов. Во втором – фактически десять миллиардов, но это цена целой трубы, а не взорванной», - рассказал он.
При этом Юшков подчеркнул, что сначала придется договориться с Европой и снять санкции.
«Чтобы запустить рабочую нитку «Северного потока – 2», нужно, чтобы Германия выдала разрешение на ввод в эксплуатацию. Также европейцы должны снять санкции с компании-оператора. Плюс сами американцы тоже должны снять санкции как государство. Конечно, никто покупать трубу не будет, если есть угроза, что на втором конце никто газ покупать не станет. Если решить все эти проблемы, сделку можно организовать», - добавил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что США могут сыграть ключевую роль в потенциальном возобновлении работы «Северного потока».
