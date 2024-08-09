На борту разбившегося в Бразилии самолета были 58 пассажиров и 4 члена экипажа
9 августа 202420:38
На борту разбившегося в Бразилии самолета находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщает новостной портал G1.
По уточненным данным, самолет упал в районе города Виньеду в штате Сан-Паулу.
Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует видео, на котором запечатлен, предположительно, момент падения пассажирского самолета.
По данным СМИ, на месте происшествия работают полиция и спасательные службы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru