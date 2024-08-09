На борту разбившегося в Бразилии самолета были 58 пассажиров и 4 члена экипажа

На борту разбившегося в Бразилии самолета находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщает новостной портал G1.

По уточненным данным, самолет упал в районе города Виньеду в штате Сан-Паулу.

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Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует видео, на котором запечатлен, предположительно, момент падения пассажирского самолета.

По данным СМИ, на месте происшествия работают полиция и спасательные службы.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
ТЕГИ:Крушение СамолётаБразилия

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