СМИ: Утечки документов Пентагона мог организовать сотрудник военной базы
Утечки секретных документов администрации США мог организовать сотрудник американской военной базы. Об этом пишет The Washington Post.
По данным газеты, в течение нескольких месяцев до марта секретные данные публиковались в закрытой группе в мессенджере Discord. Как сообщил один из членов группы, документы выкладывал пользователь OG, заявлявший, что он якобы работает на «военной базе», пишет РИА ФАН. Отмечается, что юзеру чуть более 20 лет.
«Он ... знал, что делает, когда публиковал эти документы. Это не какая-либо случайная утечка», — отметил собеседник издания.
The Washington Post сообщает, что среди обнародованных материалов были документы, доступ к которым могли иметь только прошедшие тщательные проверки лица. По данным издания, в группе Discord состояли в том числе пользователи из России и Украины.
Ранее в Сети появились секретные документы Пентагона, в которых, в частности, содержалась информация о планах украинских военных, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru