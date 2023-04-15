СМИ: утечка секретных данных Пентагона подорвала доверие союзников США

На прошлой неделе в публичном доступе оказались сотни конфиденциальных документов Пентагона. Помимо прочего, файлы содержат информацию о военной помощи Украине.

Бывший заместитель министра обороны США Уильям Линн заявил, что союзникам США будет трудно доверять Вашингтону секреты, если страна не может их защитить. По его словам, союзники Соединенных Штатов шокированы. Отмечается, что американцы со стороны выглядят «ненадёжными и некомпетентными» из-за того, что доступ к секретной информации получил 21-летний военнослужащий Нацгвардии.



Ранее президент США Джо Байден прокомментировал утечку материалов Пентагона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

