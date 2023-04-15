СМИ: утечка секретных данных Пентагона подорвала доверие союзников США
Недавняя утечка секретных данных Пентагона подорвала доверие союзников Соединенных Штатов, сообщает телеканал CNBC.
На прошлой неделе в публичном доступе оказались сотни конфиденциальных документов Пентагона. Помимо прочего, файлы содержат информацию о военной помощи Украине.
Бывший заместитель министра обороны США Уильям Линн заявил, что союзникам США будет трудно доверять Вашингтону секреты, если страна не может их защитить. По его словам, союзники Соединенных Штатов шокированы. Отмечается, что американцы со стороны выглядят «ненадёжными и некомпетентными» из-за того, что доступ к секретной информации получил 21-летний военнослужащий Нацгвардии.
Ранее президент США Джо Байден прокомментировал утечку материалов Пентагона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 445 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+8 731 / сут.
- Один человек пострадал при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Белгородской области
- СМИ: утечка секретных данных Пентагона подорвала доверие союзников США
- Нидерланды выделили 40 миллионов евро на поддержку фермеров Украины
- Захарова прокомментировала решение Польши о запрете импорта зерна с Украины
- Рублев вышел в финал турнира «Мастерс» в Монте-Карло
- Кадыров пообещал найти сжегших Коран в Москве
- Британский наемник назвал российских артиллеристов чертовски хорошими бойцами
- Исследование: у 72% россиян не нашли иммунитета к кори
- Защищавший авиабазу Мероэ батальон ВС Египта сдался СБР Судана
- Стела погибшим бойцам ЧВК «Вагнер» появилась в Самарской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru