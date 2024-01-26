СМИ: Уроженец России стал крупнейшим налогоплательщиком Великобритании

Основатель трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко стал крупнейшим налогоплательщиком Великобритании за 2023 года, сообщила газета Times.

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По данным издания, родившийся и выросший в России 44-летний мужчина, внёс в британскую казну более 650 млн фунтов стерлингов. Аналогичную сумму уплатил бывший владелец «Формулы 1» Берни Экклстоун.

«Финансовый трейдер с московским образованием, отказавшийся от российского гражданства, и миллиардер, признавшийся в мошенничестве, возглавили список налогоплательщиков в этом году», – говорится в публикации.

Отмечается, что в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Великобритании также вошли автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг и певец Эд Ширан.

Ранее Берни Экклстоун признал себя виновным в мошенничестве в ходе судебных слушаний, сообщает RT. Он также согласился уплатить 600 млн фунтов стерлингов, что составляет почти четверть его состояния.

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