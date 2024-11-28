СМИ: Франция хочет создать новую ракету на фоне испытаний «Орешника»
Франция изучает проект разработки новой баллистической ракеты наземного базирования, сообщает издание Challenges.
Ожидается, что дальность ее действия составит более тысяч и километров. О проекте заговорили после успешного применения Россией баллистической ракеты «Орешник». Отмечается, что баллистические ракеты в последние месяцы эффективно использовались Россией, Израилем и Ираном, что наводит на мысль о необходимости разработки Парижем подобного оружия.
Ожидается, что французская ракета будет способна менять траекторию полета вплоть до последнего момента, что сделает практически невозможным ее перехват.
Гиперзвуковая ракета «Орешник» способна доставить заряд мощностью 900 килотонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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