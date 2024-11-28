СМИ: При создании «Орешника» использовали жаростойкие материалы

«Мы за короткий срок создали гиперзвуковое оружие. А это материалы, которые работали раньше при 1500 градусов, потом — при 1800, а эти — при 2000», — сказал он.

В ходе дальнейших исследований РФ сможет получить новые виды вооружений и материалов, отметил Ковальчук.

Гиперзвуковая ракета «Орешник» способна доставить заряд мощностью 900 килотонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

