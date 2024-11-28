СМИ: При создании «Орешника» использовали жаростойкие материалы
Имеющиеся в России материалы, которые способны выдерживать сверхвысокие температуры, позволили создать баллистическую ракету «Орешник», сообщают «Известия» со ссылкой на заявление президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука.
«Мы за короткий срок создали гиперзвуковое оружие. А это материалы, которые работали раньше при 1500 градусов, потом — при 1800, а эти — при 2000», — сказал он.
В ходе дальнейших исследований РФ сможет получить новые виды вооружений и материалов, отметил Ковальчук.
Гиперзвуковая ракета «Орешник» способна доставить заряд мощностью 900 килотонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru