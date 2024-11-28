В Госдуме считают условия Украины для переговоров неуместными

«Сегодня украинские элиты прекрасно осознают, что говорить будут Москва и Вашингтон, а киевская делегация в лучшем случае в коридоре постоит вместе с европейской», — заявил парламентарий.

Так он отреагировал на заявление глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. По его словам, чтобы переговоры по прекращению российско-украинского конфликта прошли плодотворно, следует вернуться к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

