Появилось видео массовой сдачи в плен бойцов ВСУ

На видео попала массовая сдача в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Кадры разместил в Telegram военный эксперт Борис Рожин. Они были сделаны в Курской области. На записи видно, как восемь мужчин в камуфляжной форме сидят в помещении со связанными за спиной руками. На глазах — клейкая лента, не позволяющая пленным разглядеть позицию.

Рожин указал, что многие украинские бойцы ждут возможности выйти из боя, но опасаются расправы со стороны командования.

Ранее Минобороны РФ заявило, что в плен сдались 82 украинских военных за неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

