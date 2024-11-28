Появилось видео массовой сдачи в плен бойцов ВСУ
На видео попала массовая сдача в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Кадры разместил в Telegram военный эксперт Борис Рожин. Они были сделаны в Курской области. На записи видно, как восемь мужчин в камуфляжной форме сидят в помещении со связанными за спиной руками. На глазах — клейкая лента, не позволяющая пленным разглядеть позицию.
Рожин указал, что многие украинские бойцы ждут возможности выйти из боя, но опасаются расправы со стороны командования.
Ранее Минобороны РФ заявило, что в плен сдались 82 украинских военных за неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Франция хочет создать новую ракету на фоне испытаний «Орешника»
- Медведев: Москва предупредила Вашингтон о применении «Орешника» для исключения конфликта
- Появилось видео массовой сдачи в плен бойцов ВСУ
- СМИ: Будущий советник Трампа рассматривает идею прекращения огня на Украине
- Медведев: Друзей России больше, чем врагов
- СМИ: При создании «Орешника» использовали жаростойкие материалы
- Фон дер Ляйен пообещала «сражение за свободу», аналогичное украинскому
- В Госдуме хотят увеличить страховку по вкладам до 3 млн рублей
- СМИ: Украинские солдаты получили приказ стрелять по неустановленным лицам
- Лавров заявил, что если долго испытывать терпение, оно заканчивается
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru